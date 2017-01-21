Playstation VR ile 360° Videolar İzlenebilecek

Gece yarısı bir safaride yer almayı ya da Brezilya'da Iguazu Şelalesi üzerinde yamaç paraşütü yapmayı hiç hayal etmiş miydiniz? Playstation VR ve YouTube, bunların hepsini hayal olmaktan çıkarıp, sizi tam olarak oraya götürecek.

Sony'nin geliştirdiği sanal gerçeklik başlığı Playstation VR, video oyunları özelinde direkt olarak eğlenceye odaklı bir başlık olarak duyurulmuştu. Sony de eğlence kısmında yeni seçenekler sunabilmek için başlığında bazı değişiklikler yapma yoluna gitti. Bunun ilk adımı da YouTube üzerinden 360° video izleme imkanın sunulması oldu. PSVR kullanıcıları artık başlık için geliştirilmiş YouTube uygulaması üzerinden bu videolara ulaşabilecekler.

360 derece videoları izlemek için öncelikle başlığınızı güncellemeniz ve YouTube uygulamasının en güncel halini edinmeniz gerekiyor. YouTube 1.10 sürümü ile aktif hale gelen bu özellikle birlikte, YouTube üzerinde yer alan bütün 360 derece videolara ücretsiz olarak erişme şansı yakalabileceksiniz. Bunların arasında Brezilya'dan Türkiye'ye kadar birçok gezi noktası bulabileceğiniz gibi aklınıza gelebilecek her alanda 360 derece video bulmanız da mümkün.

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