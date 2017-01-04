Playstation VR Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Sony'nin Playstation konsollarında kullanmak için geliştirdiği sanal gerçeklik cihazı Playstation VR, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile karşımızda. Kullananlar tarafından oldukça beğenilen PSVR, 1.699TL fiyat etiketine sahip olacak.

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen sanal gerçeklik akımını en baştan yakalamak isteyen Sony, geçtiğimiz yıllarda Playstation VR'ı tanımıştı. Rakiplerine göre daha geride olsa da direkt olarak oyunlara yönelik bir cihaz olmasıyla ön plana çıkan Playstation VR'ın Türkiye'de raflardaki yerini alacağı tarih açıklandı. Sony Türkiye tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte PSVR'ın 24 Ocak 2017 tarihi itibarıyla satın alınabileceği kesinleşmiş oldu.

1.699TL fiyat etiketiyle satılacak olan Playstation VR, şimdiden elliden fazla oyuna ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında sadece PSVR'a özel olarak çıkan Batman ve Star Wars gibi oyunları d agörmek mümkün. Oculus Rift ve HTC Vive gibi güçlü rakipleri olmasına rağmen piyasaya hızlıca giriş yapan ve en çok satılan sanal gerçeklik cihazlarından bir tanesi olmayı başaran Playstation VR'ın tanıtım videosuna da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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