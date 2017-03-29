Pocket Arcade, basit oynanışa sahip mini oyunlarıyla karşımıza çıkan bir oyundur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda beğenerek oynadığınız lunapark oyunlarını oynayabiliyorsunuz.

Renkli, basit ve kolay oynanışa sahip bir oyun olan Pocket Arcade, lunaparklarda oynadığınız oyunları telefonlarınıza kadar getiriyor. Fiziksel çarpışma gerektiren oyunları parmak ucunuzla kontrol edebileceğiniz oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Dışarıda para harcamak istemediğiniz için oynayamadığınız oyunları sınırsız bir şekilde oynama imkanı sunan Pocket Arcade, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyundur. Binlerce oyuncuya karşı yarıştığınız oyunda yüksek skorlara ulaşarak liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiniz Pocket Arcade'yi sakın kaçırmayın.

Bağımlılık yapıcı etkisi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken Pocket Arcade, 4 farklı oyunu bünyesinde barındırıyor. Uzaylı yakalama, basket atma ve para düşürme gibi oyunları oynayabileceğiniz Pocket Arcade'yi mutlaka denemelisiniz.

Pocket Arcade oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.