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Pocket Arcade
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Pocket Arcade

(iOS)
Pocket Arcade İndir Hemen İndir

240 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pocket Arcade
Pocket Arcade
Pocket Arcade
Pocket Arcade
Pocket Arcade

Becerilerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz harika bir beceri oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Pocket Arcade, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı oyunları içerisinde barındıran Pocket Arcade ile çok eğleniyorsunuz.

Basit oynanışa sahip küçük oyunları içerisinde barındıran Pocket Arcade, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir beceri oyunudur. Oyunda becerilerinizi ve yeteneklerinizi sonuna kadar sınayabiliyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Lunaparklarda ve sokaklarda yer alan oyunları sınırsız bir şekilde oynama imkanı sunan Pocket Arcade, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Para vermekten kaçındığınız oyunları süre sınırı olmadan oynamanızı sağlayan oyunda son derece dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Liderlik koltuğuna oturmak için çabalamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Pocket Arcade oyununu mutlaka denemelisiniz.

Farklı ödüllerin sahibi de olabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve boşa geçen zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Uzaylı yakalama, basket atma ve para düşürme oyunlarını barındıran Pocket Arcade, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Pocket Arcade'yı sakın kaçırmayın.

Pocket Arcade oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Kuyi Mobile
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