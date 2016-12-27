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Pocket Bandit
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Pocket Bandit

Pocket Bandit İndir Hemen İndir

33 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pocket Bandit
Pocket Bandit
Pocket Bandit
Pocket Bandit
Pocket Bandit

Kasanın kilidini sadece Apple Watch'unuzla açabilirsiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

Pocket Bandit, iPhone’unuza indirip Apple Watch’unuzda oynayabileceğiniz nadir bulmaca oyunlarından biri. Yalnız Apple Watch uyumlu oyunlardan önemli bir farkı bulunuyor. Bölümleri tamamlamak için Digital Crown’u kullanmanız gerekiyor.

Apple Watch’un işlevsel tek düğmesi Digital Crown’u kullanmaya itmesiyle iOS platformunda öne çıkan yapımda soygun işine giriyoruz.

Farklı mekanlara giderek en değerli eşyalara çalmamız isteniyor. Oyuna başlamadan nerede olduğumuz ve görevimiz zaten söyleniyor ancak çoğu zaman işi kasayı açarak bitiriyoruz. Bu noktada oyunun özelliği ortaya çıkıyor. Kasanın kilidini açarken saatimizi kullanıyoruz. Apple Watch kullanıcısı iseniz veya denediyseniz bilirsiniz; klasik titreşimden farklı bir titreşim motoru vardır saatte ve gerek menülerde gezerken gerekse de bildirimlerde tatlı bir titreşim geri bildirimi alırsınız. Oyunda da kilidi açma esnasında çevirirken bu titreşimi alıyorsunuz. Doğru sayıda olduğunuzu saatin titremesinden kolaylıkla anlıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
Juan Pedro Lozano
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