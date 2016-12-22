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Pofuduk
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Pofuduk

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pofuduk
Pofuduk
Pofuduk
Pofuduk
Pofuduk

Zorlu engellerden ve canavarlardan kaçarak bitiş noktasına ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 7 saat önce

Pofuduk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Türk bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen oyunda zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Pofuduk'da maceralara atılıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Türk bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen Pofuduk oyununda parkurlar arasında geziniyor ve 3 anahtarı bulmaya çalışarak bir sonraki bölüme geçmeye çalışıyorsunuz. Oyunda yer alan engellerden kaçmalı ve karakteri güvenli bir şekilde bitiş noktasında ulaştırmalısınız. Oyundaki canavarlara ve dikenlere dikkat etmeniz de gerekiyor. Sürenizi iyi kullanmalı ve zorlu bölümleri en kısa sürede tamamlamalısınız. Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da zorlu olan Pofuduk oyunu sizleri bekliyor.

Pofuduk oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
HeroTürk
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