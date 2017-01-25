Pokemon Duel oyunculara farklı pokemonları toplayarak pokemon savaşları yaptırabilme imkanı veren strateji oyunu türünde bir mobil pokemon oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Pokemon Duel, özlenen pokemon savaşlarını oyunculara sunuyor. Haıtrlanacağı üzere geçtiğ*imiz yıl çıkış yapan Pokemon GO oyununda pokemon avına çıkabiliyorduk. Fakat bu oyun bize pokemonlarımızı çarpıştırma imkanı vermiyordu. Pokemon Duel bu açığı kapatmak üzere tasarlanmış bir mobil oyun.

Pokemon Duel'in yapısı bir masa oyununa benziyor. Oyuncular farklı pokemonlar arasından seçim yaparak kendi pokemon takımlarını oluşturuyorlar. Sonrasında ise bu pokemonlar oyun masasına yerleştiriliyor. Oyundaki temel amacımız pokemonlarımızın yeteneklerini kullanarak karşı takımın üssünü ele geçirmek. Nasıl bir taktik izleyeceğimiz ise bize kalmış. Dilersek kendi üssümüzü korumak için savunmaya odaklanabilir ve rakip pokemonların yolunu kapatmaya çalışabilir, dilersek saldırıya yoğunlaşarak rakip takımın açıklarını değerlendirebiliriz.

Pokemon Duel'in en güzel yönü online olarak diğer oyunculara karşı oynanabilmesi.