Pokemon Duel, eğer Pokemon GO oyununda pokemonlarınızı savaştıramamaktan şikayetçiyseniz size aradığınız pokemon duellolarını sunacak strateji oyunu türünde bir pokemon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Pokemon Duel oyuncuların taktiksel zekalarını test eden bir oyun olarak tanımlanabilir. Bir masa oyunu şeklinde tasarlanmış oyunda kendi pokemon takımımızı kuruyoruz ve arenalara çıkarak diğer oyunculara karşı online maçlarda taktiksel yeteneklerimizi sergiliyoruz.

Pokemon Duel'de oyun masası üzerinde belli çizgiler var ve pokemonlarımız bu çizgiler üzerinde adım adım ilerleyebiliyorlar. Temel amacımız ise bu çizgiler üzerinden bir rota çizerek rakip takımın üssünü ele geçirmek. Bu iş için tek bir pokemonu rakip takımın merkezindeki taşa götürmemiz yeterli. Oyunda dilerseniz savunmaya odaklanabilir ve rakip takımın pokemonlarının gidebileceği yolları tıkayabilir, dilerseniz de saldırı üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Pokemon Duel'de maçları kazandıkça yeni pokemonlar toplayabiliyor ve mevcut pokemonlarınızı geliştirebilecek eşyalar kazanabiliyorsunuz. Online karşılaşmalarda sizi bolca heyecan bekliyor.