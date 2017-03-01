Pokemon Go 650 Milyon İndirmeyi Aştı

Niantic'in geliştirdiği Pokemon Go, hem kültürel hem de teknolojik açıdan en başarılı yapımlar arasında yerini çoktan aldı. Geçtiğimiz yaz ayında piyasaya çıkan oyun, herkese artırılmış gerçekliğin nasıl kullanılacağını da gösterdi. Bu nedenle, oyunun indirilme sayısının 650 milyonu geçtiğini öğrendiğimizde bizim için pek sürpriz olmadı.

Polygon'un yaptığı habere göre, bu bilgiyi bizzat Niantic'in kendisi aktardı ve 650 milyonluk indirilme rakamı tamamen gerçek. Bu etkileyici manzaraya rağmen Polygon, Pokemon Go'nun artık yavaş yavaş gerileme dönemine gireceğini de iddia ediyor. Hatırlayacak olursanız, oyunun çıktığı ilk iki ay içinde milyonlarca indirilme gerçekleştiğini de sizlerle paylaşmıştık. Dolayısıyla bir gerileme dönemi geçireceğini söyleyebiliriz.

Pokemon GO'nun bundan sonraki aylarda 150 milyon ekstra indirme sayısına ulaşması, bir zamanlar olduğu gibi kesinlikle kolay olmayacak. Bununla birlikte, Niantic'in oyunu sürekli güncel ve yeniliklere açık bırakması gerekiyor. Aksi takdirde çok ciddi oyuncu kayıpları yaşanabilir.

Son gelen haberlerde Pokemon Go'nun 80 yeni Pokemon eklenmesiyle indirilme sayısında biraz artış yaşandı. Pokemon takas sistemi ve oyuncularla savaşta hayata geçirildiğinde, yeni bir heyecan yaratabilirler.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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