?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunPokemon Go, 7 Aydan Kısa Sürede 1 Milyar Dolar Kazandı

Pokemon Go, 7 Aydan Kısa Sürede 1 Milyar Dolar Kazandı

Pokemon Go 1 Milyar Dolar

Pokemon Go, Temmuz 2016'da piyasaya sürüldüğünden beri pek çok rekora imza attı. The Pokemon Company ve Niantic Labs'in ortak yapımı olan artırılmış gerçeklik oyunu, bugüne kadar ki tüm iOS ve Android oyunları arasında bir fenomen hale geldi. Şimdi ise yeni yayınlanan bir rapora göre, 7 ay içerisinde Pokemon Go'nun 1 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği bildiriliyor.

Araştırma şirketi Sensor Tower'a göre, Pokemon Go bu büyük gelire Supercell'in Clash Royale'inden daha hızlı ulaşmayı başardı. Şirket, Clash Royale'in Mart 2016'da yayınlandığını ve dünya genelinde 550 milyon dolar kazandığını iddia ediyor. Her iki oyunda, gelirlerini oyun içi satın alımlardan sağlıyor ve görünüşe göre Pokemon Go bu alanda da "en iyi" olduğunu ispatlıyor.

Sensor Tower, 2016'nın yaz aylarında bir anda patlayan Pokemon Go'nun gelirlerinin günlük 1.5-2.5 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi. Aynı araştırma şirketi, birkaç hafta önce Pokemon Go'nun 2016 yılında en çok kazanan oyun olarak beşinci sırada, Clash Royale'in altıncı, Monster Strike'ın birinci sırada olduğunu da söylemişti. 

Araştırma şirketi, Niantic Labs'in oyunu ve etkinlikleri geliştirdiği sürece daha çok kazanacağını ifade ediyor. Sizce Pokemon Go bu gelirleri hak ediyor mu?

İndir82.75 MB
Pokemon GO Android
Pokemon GO Android Android İçin Pokemon Oyunu

İndir251 MB
Pokemon GO iOS
Pokemon GO iOS iPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu

Pokemon Go'nun Yeni Güncellemesinde Müthiş Detaylar Açığa Çıktı

Pokemon GO Çin'de Yasaklandı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.02.2017

Pokemon Go, 7 Aydan Kısa Sürede 1 Milyar Dolar Kazandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Firefox OS Tamamen Öldü! Firefox OS Tamamen Öldü! Dört yıllık bir maceraya sahip olan ve bir kaç düşük fiyatlı akıllı telefonda kullanılan Firefox OS, özellikle gelir düzeyi düşük ülkelere…
Sniper Ghost Warrior 3'ü Ücretsiz Oynama Şansını Kaçırmayın! Sniper Ghost Warrior 3'ü Ücretsiz Oynama Şansını Kaçırmayın!Daha önceden yayınlanan oynanış videolarıyla büyük beğeni kazanan Sniper Ghost Warrior 3, Nisan ayının başında çıkış yapacak. Fakat oyun… Oturduğunuz Yerden Arkeolojiye Destek Olmak İster misiniz? Oturduğunuz Yerden Arkeolojiye Destek Olmak İster misiniz?Facebook'ta anlamsızca aşağı doğru inmek ya da Twitter'da yazılanları okumak size zaman kaybı geliyorsa, oturduğunuz yerden insanlığın ortak…
Facebook’un Yeni Güncellemesiyle Stalker’lara Gün Doğdu Yerli Otomobilimiz 2019 Yılında Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten