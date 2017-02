Pokemon Go, 7 Aydan Kısa Sürede 1 Milyar Dolar Kazandı

Pokemon Go, Temmuz 2016'da piyasaya sürüldüğünden beri pek çok rekora imza attı. The Pokemon Company ve Niantic Labs'in ortak yapımı olan artırılmış gerçeklik oyunu, bugüne kadar ki tüm iOS ve Android oyunları arasında bir fenomen hale geldi. Şimdi ise yeni yayınlanan bir rapora göre, 7 ay içerisinde Pokemon Go'nun 1 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği bildiriliyor.

Araştırma şirketi Sensor Tower'a göre, Pokemon Go bu büyük gelire Supercell'in Clash Royale'inden daha hızlı ulaşmayı başardı. Şirket, Clash Royale'in Mart 2016'da yayınlandığını ve dünya genelinde 550 milyon dolar kazandığını iddia ediyor. Her iki oyunda, gelirlerini oyun içi satın alımlardan sağlıyor ve görünüşe göre Pokemon Go bu alanda da "en iyi" olduğunu ispatlıyor.

Sensor Tower, 2016'nın yaz aylarında bir anda patlayan Pokemon Go'nun gelirlerinin günlük 1.5-2.5 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi. Aynı araştırma şirketi, birkaç hafta önce Pokemon Go'nun 2016 yılında en çok kazanan oyun olarak beşinci sırada, Clash Royale'in altıncı, Monster Strike'ın birinci sırada olduğunu da söylemişti.

Araştırma şirketi, Niantic Labs'in oyunu ve etkinlikleri geliştirdiği sürece daha çok kazanacağını ifade ediyor. Sizce Pokemon Go bu gelirleri hak ediyor mu?

