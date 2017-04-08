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Pokémon GO Aylık 65 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Pokémon GO 65 milyonPokémon GO'nun kullanıcı sayısı ilk çıktığı günlerden sonra yavaşça düşmeye başlasa da aktif kullanıcı sayısında hala dudak uçuklatan rakamlara sahip. Oyunun geliştiricisi Niantic Labs de buna dair bir açıklama yayınlandı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen BAFTA Ödülleri kapsamında en iyi mobil oyun ödülünü eve götüren Pokémon GO, eskisi kadar olmasa da hala çok oynanıyor. Niantic LAbs'ın patronu John Hanke tarafından yapılan açıklamayla tasdiklenen bu durumuna göre; oyunun hala aylık 65 milyon aktif kullanıcısı var. Bunun için oyunculara teşekkür eden Hanke, bu kitleyi memnun etmek için ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi. 

Pokémon GO'nun hayatına yeni başladığını ve yapılacak güncellemelerle oyunun daha da genişletileceğinin altını çizen Hanke, birçok değişikliğin yolda olduğunu da söylemeyi ihmal etmedi. Açıklamasının en dikkat çekicisi tarafı ise "yeni co-op oyun modu" ile ilgili olandı. Hanke şöyle konuştu:

"Hala yolculuğun başındayız ve gelecek birçok şey var. Bahar ayları kuzey yarımküre için yaklaşırken, oyuncular kooperatif oyun modları için heyecanlanabilirler. Pokémon eğitmenlerine yeni ve heyecanlı başka bir deneyim sunacağız."

Kooperatif yani birlikte oynanabilir oyun modlarının nasıl işleyeceği henüz belli değil; ancak ortaya eski el konsolları döneminde gördüğümüz şekilde bir birliktelik çıkması da muhtemel. 

İndir81.36 MB
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Yazar: - 08.04.2017

Pokémon GO Aylık 65 Milyon Kullanıcıya Ulaştı İçin Yorum Yaz

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