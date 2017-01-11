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Pokemon GO Çin'de Yasaklandı!

Pokemon GO Çin'de Yasaklandı!

Geçtiğimiz sene çıkış yapan ve dünyaya bir salgın gibi yayılan Pokemon GO, yasaklarıyla tanınan Çin'de hız kesmek zorunda kaldı. Hatırlanacağı üzere Pokemon GO çıkış yaptığında sadece belli ülkeler üzerinde oynanabiliyordu. Fakat bu durum ülkemiz de dahil olmak üzere birçok farklı ülkede oyunun alternatif yollarla indirilip oynanmasına engel olamamıştı. Dünya çapında milyonlarca oyunda telefonlarını ellerine alarak sokaklara çıkmış, daha önceden hiç gitmedikleri yerleri keşfetmişlerdi.

Pokemon GO daha sonradan daha fazla ülkede oynanmaya başlanmıştı. Fakat oyunun çıkışının üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen halen birçok ülkede oyun resmi olarak yayınlanmadı. Ülkemiz de Pokemon GO'nun yayınlanmadığı ülkeler arasında. Buna rağmen oyunun ülkemizde yasaklanması için çeşitli kampanyalar başlatılmıştı.

Pokemon GO'nun henüz yayınlanmadığı ülkelerden olan Çin, bize benzer şekilde oyun çıkmadan önce oyunu yasaklamayı gündeme getirdi ve bu kararını yürürlüğe soktu. Oldukça büyük bir pazar olan Çin'de Pokemon GO lisans alamayacak ve bu nedenle oyuncular Çin'de Pokemon GO'yu indirip oynayamayacaklar. Çin hükümeti aldığı kararın sebebini halkının güvenliği olarak gösteriyor.

Çin hükümeti yaptığı değerlendirmede oyunu ulaşım ve kişisel güvenlik için riskli olarak değerlendiriyor. Ayrıca coğrafi konum bilgisi güvenliği de oyunun ülkede yasaklanma sebepleri arasında. Ülkemizde Pokemon GO'nun yasaklanmak istenmesinin ise çok farklı bir nedeni vardı:

Pokemon GO'nun Camilerde Yasaklanması İçin Duyuru Yapıldı

İndir84.45 MB
Pokemon GO Android
Pokemon GO Android Android İçin Pokemon Oyunu

İndir251 MB
Pokemon GO iOS
Pokemon GO iOS iPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu

Pokemon GO Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl Yüklenir?

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Yazar: - 11.01.2017

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