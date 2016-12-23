Pokemon Go Nihayet Apple Watch'a Geldi

Pokemon Go'nun Apple Watch'lara gelmeyeceğine dair Eylül ayında bazı söylentiler vardı. Niantic bu ayın başlarında bu iddiaları reddetti ve kısa süre içinde Apple Watch kullanıcılarının oyuna ulaşacağını duyurdu. Oyunun son sürümü 1.21.2 ile Pokemon Go artık Apple Watch cihazlarında kullanılabilir.

Bu yıla damgasını vuran Niantic, Pokemon Go'yu noel tatilinde bol bol oynamak isteyen kullanıcılara Apple Watch müjdesi verdi. Pokemon dünyasını artık bileğinizden keşfedebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Geliştiriciler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Apple Watch, hayalgücünü sorunsuz bir şekilde gerçeğe dönüştüren Pokemon Go'nun oynanışı için çok uygun" dedi. Nitekim söyledikleri doğru, çünkü akıllı saat oyunla kolayca etkileşim kurabiliyor, yakınlardaki Pokemon'u keşfedebiliyor ve hızlı bir şekilde Pokestop'lardan çeşitli öğeler toplayabiliyorsunuz.

Eğer Pokemon Go'yu iPhone'unuza indirmediyseniz, Apple Watch'unuz ile eşleştirerek harika vakit geçirebilirsiniz.

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