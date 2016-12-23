?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunPokemon GO Yılbaşı Sürprizleriyle Güncellendi, İndirin

Pokemon GO Yılbaşı Sürprizleriyle Güncellendi, İndirin

Pokémon GO Yılbaşı Sürprizleri

NianticLabs ve The Pokemon Company tarafından geliştirilen Pokemon Go, tüm dünyada esip gürlemeye devam ediyor. Ama hala Türkiye için resmi bir açıklama yapılmış değil.

Oyun, her ne kadar Türkiye’yi oynanabilir ülkeler kapsamına almasa da ülkemizde çeşitli yöntemlerle oynanabildiğini biliyoruz. Pokémon GO güncellemesi 0.51.0 sürümü yayınlandı. Bu güncelleme paketiyle beraber Pokémon GO oyununa yeni farklı canavarlar, canavar kostümleri ve yılbaşı sürprizleri eklendi. Tam anlamıyla bir yılbaşı hediye paketi gibi olan yeni güncelleme, hediye paketlerinin sarılı olduğu kurdeleler ile kullanıcılara bazı ipuçları da veriyor.

Bu günden itibaren yıl başına kadar Pokemon GO’da 6 farklı kutu bulmak mümkün oluyor. 0.51.0 sürümü güncellemesinde her paket yılbaşında açılmak üzere kurgulanmış durumda. Hediyelerin PokeTopları’ndan,  iksirlere hatta özel Pokemon canavarlarına kadar geniş bir sürpriz yelpazesi var. Sürpriz olarak gelmesi beklenen canavarların Jynx ve Lapras olmaları muhtemel görünüyor.

Türkiye'nin En Kapsamlı Pokemon Go Rehberi (Güncellendi)

İndir39 MB
Bridge Rider Android
Bridge Rider Android Android İçin Köprü Kurma Oyunu

İndir251 MB
Pokemon GO iOS
Pokemon GO iOS iPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu

İndir14 MB
Detaylı Pokemon Go Rehberi Android
Detaylı Pokemon Go Rehberi Android Android için Pokemon Go Rehberi Uygulaması

Editöre Yaz:
Yazar: - 23.12.2016

Pokemon GO Yılbaşı Sürprizleriyle Güncellendi, İndirin İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Yurt Dışından Alınan Elektronik Cihazlara Yeni Bandrol Ücreti Geldi Yurt Dışından Alınan Elektronik Cihazlara Yeni Bandrol Ücreti Geldi Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek tüm elektronik cihazlar 2017 yılı içinde geçerli…
Comodo Internet Security 10 Yayınlandı, Hemen İndirin! Comodo Internet Security 10 Yayınlandı, Hemen İndirin!Popüler antivirüs yazılımı Comodo, internet güvenliğini üst düzeye çıkaran ve yeni araçlar sunmayı taahhüt ettiği en yeni sürümü Internet… Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi de İşsiz Bırakacaklar Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi de İşsiz BırakacaklarDaha önce “yapay zeka ve robotlar işimizi elimizden alabilir mi?” diye tartışmıştık. Şimdi de sürücüsüz otomobiller hayata yollara dökülmeye…
Rusya ve Türkiye, Büyükelçi Katilinin Telefonunu Kırmaya Çalışıyor Galaxy Note 7'nin Adı Bile Bir Uçağa Acil İniş Yaptırtıyordu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten