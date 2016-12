Pokemon GO Yılbaşı Sürprizleriyle Güncellendi, İndirin

NianticLabs ve The Pokemon Company tarafından geliştirilen Pokemon Go, tüm dünyada esip gürlemeye devam ediyor. Ama hala Türkiye için resmi bir açıklama yapılmış değil.

Oyun, her ne kadar Türkiye’yi oynanabilir ülkeler kapsamına almasa da ülkemizde çeşitli yöntemlerle oynanabildiğini biliyoruz. Pokémon GO güncellemesi 0.51.0 sürümü yayınlandı. Bu güncelleme paketiyle beraber Pokémon GO oyununa yeni farklı canavarlar, canavar kostümleri ve yılbaşı sürprizleri eklendi. Tam anlamıyla bir yılbaşı hediye paketi gibi olan yeni güncelleme, hediye paketlerinin sarılı olduğu kurdeleler ile kullanıcılara bazı ipuçları da veriyor.

Bu günden itibaren yıl başına kadar Pokemon GO’da 6 farklı kutu bulmak mümkün oluyor. 0.51.0 sürümü güncellemesinde her paket yılbaşında açılmak üzere kurgulanmış durumda. Hediyelerin PokeTopları’ndan, iksirlere hatta özel Pokemon canavarlarına kadar geniş bir sürpriz yelpazesi var. Sürpriz olarak gelmesi beklenen canavarların Jynx ve Lapras olmaları muhtemel görünüyor.

