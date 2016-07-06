Pokemon GO(Android)
Pokemon'lar şehrin dört bir yanında. Onları bulup yakalamalısınız.
Pokemon GO, şehrin dört bir yanına dağılmış sevilen Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz bir artırılmış gerçeklik oyunu. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyun şu anda ülkemizde oynanabilir değil ancak yurt dışında iseniz Pokemon çizgi filmi ile büyümüş, oyunlarını oynamış çocuğunuzla beraber oynayabileceğiniz harika bir oyun.
Oyunda yaptığınız şey müzeler, tarihi yapılar, anıtlar ve daha pek çok ilgi çekici yerde bulunan Pokemon karakterlerini bulup topunuz ve yardımcı öğelerle onları yakalamak. Bir yandan gezerken diğer yandan eğlendiren oyunda tahmin edeceğiniz üzere bir harita üzerinden ilerliyorsunuz ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında olduğu gibi karşınıza Pokemon karakteri çıktığı vakit seçiminizi yaparak yakalıyorsunuz. Bu şekilde şehri gezerek tüm güçlü Pokemon’ları yakalayıp Pokedex’i tamamlamaya çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça daha hareketli, yakalanması güç Pokemon’lar karşınıza çıkıyor.
Avatarınızı oluşturarak başladığınız macera oyununda aralarında Venusaur, Charizard, Blastoise ve Pikachu’nun da bulunduğu pek çok Pokemon karakterinin yerini akıllı telefonunuzdan veya Bluetooth destekli oyuna özel bir aksesuar olan Pokemon Go Plus ile tespit edebiliyorsunuz. Fazlasıyla hareketli bir kişilikseniz oyundan fazlasıyla keyif alacağınızı söyleyebilirim ancak şu aşamada Türkiye’de oynanabilir olmadığını bir kez daha hatırlatayım.
Not: Diğer indirme seçenekleri yardımıyla Pokemon GO APK dosyasını telefonunuza indirerek Pokemon çılgınlığında yerinizi alabilirsiniz.
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Pokemon GO için Melih yildiZ dedi ki;
Ins olur ben herseyi buradan indiriyorum herkeze tavsiye ederim bu siteyi cok guvenli... Tamİndir
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Pokemon GO için HasanDeniz dedi ki;
Çok güzel
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Pokemon GO için Eray bolat dedi ki;
Oyun guzel ama fazla verim vermiyor
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Pokemon GO için Gazi dedi ki;
Açılıyor be
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Pokemon GO 0.45.0 için Canan Karaağaç dedi ki;
Bütün pokemon oyunlarını denedim ama olmadı bu işşallah olur
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 9,573 / 1,257,567
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Niantic, Inc.
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