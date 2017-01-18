Pokemon Go'nun Yeni Güncellemesinde Müthiş Detaylar Açığa Çıktı

Geçtiğimiz yaz ayına damgasını vuran efsane oyun Pokemon Go'nun yeni bir güncellemesi yayınlandı. Son yayınlanan güncelleme ile Android işletim sisteminde 0.53.1 ve iOS işletim sisteminde 1.23.1 sürümüne ulaşan oyun, içerisinde pek çok detay barındırıyor. Güncellemenin APK datasına ulaşan bazı oyuncular, ikinci nesile ve evrim taşlarına dair izler buldu.

Ocak 2017'nin ortasında olduğumuz için Niantic, Pokemon Go'nun yeni güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte oyuncular tarafından görülemeyen bazı kodlar da APK dosyasında yerini aldı. Oyunu hardcore düzeyde oynayan bazı hayranlar, güncelleme dosyasını kırmayı başardı ve bu yıl içerisinde kullanılabilir hale gelecek bazı yeni içerikleri keşfettiler.

The Silph Road'un 0.53.1 güncellemesinden çıkardığı bilgilere göre, Niantic ekibinin bu yılın başında bize sunacağı çok şey var. Zira oyunun dosyalarında yeni atış hareketleri, yeni türler ve çok daha fazlası bulundu. Bu yeni içerikler arasında maalesef çok beklediğimiz Pokemon Trade sistemine dair hala işaret yok, ancak yeni Pokemon hamlelerinin gelecek güncellemelerde ekleneceğini umuyoruz.

Bu hamleler iki gruba ayrılmış. İlk önce Counter, Iron tail, Fire Spin, Charge, Beam gibi hızlı hareketleri göreceğiz. İkinci olarakta Close, Night, Blast, Beam, Zap, Wild ve Punch gibi hamlelerle karşılaşacağız. Bir pokemonun öğrenebileceği toplamda 38 hamle olacak. Ayrıca, hamlelerin her birini daha da kişiselleştirmek için bazı grafik özelliklerine de sahip olacağız. Bu yeniliğin 2. Nesil Pokemonların tanıtıldığı güncelleme ile birlikte kullanıma sunulmasının tahmin edildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Bunların dışında oyunun APK dosyasında Shiny Pokemon ve cinsiyet kodlarına da rastlandığını belirtelim. Diğer yandan Evolution Stone (evrim taşları) da kodlarda yerini aldı. Fakat bu noktada dikkat etmemiz gereken bir durum var: “Sun Stone,” “Kings Rock,” “Metal Coat,” “Dragon Scale” ve “Upgrade” gibi kodlar bize sadece bir şeyi ifade ediyor, o da maddeye dayalı evrimin yakında oyuna eklenebileceği.

Siz bu yeni detaylar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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