Pokemon Go'ya Bu Hafta 80 Yeni Canavar Eklenecek

Son dönemlerin rekortmen mobil oyunlarından biri olan Pokemon Go, yaz aylarında ortalığı kasıp kavurduktan sonra zamanla biraz popülaritesini yitirdi. Ancak oyun hala milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Kalabalık bir kitle tarafından oynanan Pokemon Go’yu tekrar şahlandırmak isteyen oyunun geliştiricisi Niantic, çalışmalara başladı. Bu hafta içinde gelecek olan yeni güncelleme ile Pokemon Go’ya 80 yeni Pokemon eklenecek. Böylelikle oyunun tekrardan sükse yapması hedefleniyor.

Bu hafta bitmeden geleceği duyurulan yeni güncelleme ile Pokemon Go’ya Pokemon Gold ve Silver’dan Chikorita, Cyndaquil ve Totodile gibi Pokemon’ların bulunduğu 80 yeni Pokemon eklenecek. Oyuna daha önce Pichu ve Togepi gibi Pokemonlar eklenmişti ancak bunlar yalnızca yumurtadan çıkıyordu. Oysa yeni eklenen 80 Pokemon harita üzerinde de bulunabilecek. Ayrıca Pokemonların yanı sıra yeni meyvelerin de ekleneceği söyleniyor. Bu meyveleri yiyen Pokemonlar yavaşlayacak ve daha rahat yakalanacak.

Yeni Pokemonların yanı sıra güncelleme ile oyuna düello modu ve Pokemon ticareti de eklenecek. Yani oyuncuların istedikleri an birbirleri ile savaşabilecekken, Pokemonlar kazanılıp kaybedilebilecek. Böylelikle oyundaki rekabetin artması hedefleniyor. Pokemon Go’nun ikinci bir sıçrayış yapması bu hafta gelecek güncelleme ile an meselesi. İşte birçok yenilik barındıran Pokemon Go güncellemesinin tanıtım videosu:

