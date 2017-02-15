Pokemon Go'ya PvP ve Trade Sistemi Nihayet Geliyor

Geçtiğimiz yaz ayına damga vuran ve mobil oyun sektörünü alt üst eden Pokemon Go, belirli aralıklarla güncellenmeye devam ediyor. Pokemon Go'nun oyuncular tarafından en çok talep edilen özellikleri hakkında da yeni bilgiler var. Bilindiği üzere, oyun çıktığından beri başka oyuncularla savaşmaya yarayan PvP sistemi ve pokemon alışverişi için Trade sistemi isteniyordu. Yeni gelen haberlere göre bu bekleyiş yakında son buluyor.

Vice'a verdiği bir röportajda konuşan Niantic CEO'su John Hanke, Trade sistemi ve PvP sisteminin hala geliştirilmeye devam ettiğini, fakat oyuna dahil edilebilmesi için birkaç güncelleme daha beklemek durumunda olduklarını ifade etti.

John Hanke verdiği demeçte, "Pokemon Go için şimdilik önceliğimiz, oyuncuları ödüllendirecek şeyleri inşa etmek ve sadece Pokemon yakalama eyleminden daha fazla derinlik sunan yeni deneyimler sunmaktır" dedi.

Hanke bu yeniliklerin tam olarak ne zaman geleceğini belirtmedi, ancak bu söylediklerinden hareketle mevzubahis sistemlerin geliştirilmekte olduğunu ve birkaç hafta ya da ay içinde hayatımıza gireceğini müjdeleyebiliriz.

Sizce şirket bu özellikleri oyuna dahil etmek için geç kaldı mı?

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