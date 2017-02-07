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Polis Kovalamacası
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Polis Kovalamacası

Polis Kovalamacası İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Polis Kovalamacası
Polis Kovalamacası
Polis Kovalamacası
Polis Kovalamacası
Polis Kovalamacası

Polis Kovalamacası'nda polis ya da suçlu yerine geçerek sürüş yeteneklerimizi sergiliyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Polis Kovalamacası heyecanlı bir oynanış sunan bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Polis Kovalamacası'nda dilerseniz suçluları durdurmaya çalışan kahraman polislerin yerine geçebilir, dilerseniz polislerden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan azılı suçluların yerine geçebilirsiniz. Gireceğiniz kovalamacalarda keskin virajları hızlı bir şekilde almanız ve engellere takılmamanız gerekiyor.

Polis Kovalamacası yarış ve aksiyonu birleştiren bir yapıya sahip. Oyunda pollisler suçluları durdurabilmek için araçlarına ağır silahlar ekleyebiliyorlar. Bu nedenle polislerden kaçmak için sadece hızlı olmanız yeterli olmuyor, aklınızı ve manevra kabiliyetinizi de kullanmanız gerekiyor.

Polis Kovalamacası içinde birçok farklı spor araba ve polis arabası modeli yer alıyor. Ayrıca klasik aile arabalarına da yer verilmekte. Yarışları kazanarak toplayacağınız parayla yeni araçların kilidini açabiliyorsunuz.

Polis Kovalamacası'nda 6 farklı silah çeşidi, yarışılacak 4 şehir seçeneği, 6 farklı oyun modu, 12 farklı araç seçeneği oyuncuları bekleyen diğer özellikler.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.1 ve üzeri
Üretici:
Candy Mobile
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