Polis Kovalamacası heyecanlı bir oynanış sunan bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Polis Kovalamacası'nda dilerseniz suçluları durdurmaya çalışan kahraman polislerin yerine geçebilir, dilerseniz polislerden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan azılı suçluların yerine geçebilirsiniz. Gireceğiniz kovalamacalarda keskin virajları hızlı bir şekilde almanız ve engellere takılmamanız gerekiyor.

Polis Kovalamacası yarış ve aksiyonu birleştiren bir yapıya sahip. Oyunda pollisler suçluları durdurabilmek için araçlarına ağır silahlar ekleyebiliyorlar. Bu nedenle polislerden kaçmak için sadece hızlı olmanız yeterli olmuyor, aklınızı ve manevra kabiliyetinizi de kullanmanız gerekiyor.

Polis Kovalamacası içinde birçok farklı spor araba ve polis arabası modeli yer alıyor. Ayrıca klasik aile arabalarına da yer verilmekte. Yarışları kazanarak toplayacağınız parayla yeni araçların kilidini açabiliyorsunuz.

Polis Kovalamacası'nda 6 farklı silah çeşidi, yarışılacak 4 şehir seçeneği, 6 farklı oyun modu, 12 farklı araç seçeneği oyuncuları bekleyen diğer özellikler.