Poly Water
Su altındaki zorlu engellerden ve tuzaklardan kaçarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz
Poly Water, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımız çıkıyor. Oyunda bir deniz anasını kontrol ediyor ve tuzaklarla dolu bir tünelde yukarı tırmanarak karşınıza çıkan altınları topluyorsunuz.
Zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Poly Water, su altındaki tehklikelerden kaçmanızı ve karşınıza çıkan altınları toplamanızı gerektiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda zorlu engellerle ve tuzaklarla dolu bir tünelde ilerliyor ve altınları toplayarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe farklı karakterlerin kilitlerini açabiliyor ve oyuna heyecan getirebiliyorsunuz. Telefonlarınızı yormayan low poly tarzı grafiklere sahip olan oyunda renkli ve eğlenceli grafikler yer alıyor. En uzun mesafeyi giderek arkadaşlarınıza meydan okuyabilir ya da liderlik koltuğuna oturabilirsiniz. Sonsuz oyun moduna sahip olan Poly Water, yeni bölümleri ve yeni karakterleriyle sizleri bekliyor. Dünya çapında bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunu sakın kaçırmayın.
Poly Water oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Pietoon Studio
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