Poly Water(iOS)
Farklı karakterler seçebiliyor ve yüksek skorlara ulaşabiliyorsunuz
Poly Water, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Oyunda farklı karakterleri seçebiliyor ve deniz altındaki zorlu engellerden kaçarak yüksek skorlara ulaşabiliyorsunuz.
Deniz altında geçen zorlu ve bir o kadar da bağımlılık yapıcı bir oyun olarak dikkatimi çeken Poly Water, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyuna ilk başladığınızda bir deniz anasıyla yola koyuluyor ve karşınıza çıkan altınları toplamaya çalışıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe farklı karakterlerin kilitlerini açıyor ve heyecan verici sahneler yaşayabiliyorsunuz. Oldukça bir bir oynanışı bulunan oyunda tek yapmanız gereken engellerden kaçmak ve yolunuza çıkan altınların tümünü toplamak. Low poly tarzı grafiklere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik koltuğuna oturabiliyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun olarak karşımıza çıkan Poly Water'ı sakın kaçırmayın.
Poly Water oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Pietoon Studio
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Poly Water Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı