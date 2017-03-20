Pomnote, iOS platformunda sosyal ağ tabanlı konum bazlı not uygulaması olarak dikkat çekiyor. Gittiğiniz yerde düşüncelerinizi not formunda özgürce paylaşabildiğiniz uygulamada notlarınız beğeni ve yorum aldıkça trend sıralamasında yükseliyor, fikirlerinizi tüm dünyaya aktarabiliyorsunuz.

iPhone için profesyonel olarak not alabileceğiniz ücretsiz birçok uygulama mevcut ancak Pomnote biraz farklı işleyişe sahip. Klasik olarak unutmamak için not almak yerine bulunduğunuz konumda düşüncelerinizi herkes paylaşmak için kullanabildiğiniz sosyal bir platform. Sosyal ağ uygulamalarındaki gibi kendinize ait bir profiliniz var ve diğer kullanıcıları takip edebiliyor, notları beğenip yorum bırakabiliyorsunuz. Kullanıcıların paylaştıkları notlara harita üzerinden bakabiliyorsunuz.

Pomnote üzerinden paylaştığınız notları herkese açık yapabildiğiniz gibi özel olarak ayarlayabiliyor veya kendinize gönderebiliyorsunuz.