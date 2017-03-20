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Pomnote
TamindirMobilSosyal MedyaPomnote - IPhone İçin Konum Tabanlı Not Uygulaması

Pomnote

Pomnote İndir Hemen İndir

33 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pomnote
Pomnote
Pomnote
Pomnote

Lokal notlarınızı ister özel ister diğer kullanıcılarla paylaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Pomnote, iOS platformunda sosyal ağ tabanlı konum bazlı not uygulaması olarak dikkat çekiyor. Gittiğiniz yerde düşüncelerinizi not formunda özgürce paylaşabildiğiniz uygulamada notlarınız beğeni ve yorum aldıkça trend sıralamasında yükseliyor, fikirlerinizi tüm dünyaya aktarabiliyorsunuz.

iPhone için profesyonel olarak not alabileceğiniz ücretsiz birçok uygulama mevcut ancak Pomnote biraz farklı işleyişe sahip. Klasik olarak unutmamak için not almak yerine bulunduğunuz konumda düşüncelerinizi herkes paylaşmak için kullanabildiğiniz sosyal bir platform. Sosyal ağ uygulamalarındaki gibi kendinize ait bir profiliniz var ve diğer kullanıcıları takip edebiliyor, notları beğenip yorum bırakabiliyorsunuz. Kullanıcıların paylaştıkları notlara harita üzerinden bakabiliyorsunuz.

Pomnote üzerinden paylaştığınız notları herkese açık yapabildiğiniz gibi özel olarak ayarlayabiliyor veya kendinize gönderebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Motto Proje Reklam Ajansi Tic. Ltd. Sti.
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