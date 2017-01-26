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Popüler Android VPN Uygulamalarına Dikkat!

Android VPN Uygulamalarına Dikkat! Manşet

Google Play’de en çok indirilen VPN uygulamalarının kullanıcıların güvenliğini hiçe saydığı ortaya çıktı. Android kullanıcılarının kesinlikle kullanmaması gereken VPN’ler arasında premium yani ücretlilerin de olması şaşırtıyor.

VPN programları, hemen her şeyin aniden yasaklandığı, engellendiği ülkemizde akıllı telefon kullanıcılarının olmazsa olmazları arasında. Eskiden sadece ülke bazlı erişime kapatılan sitelere giriş yapmak için kullanılan VPN programları artık milyarlarca aktif kullanıcısı olan sosyal ağlara kesintisiz erişebilmek için, her yaş grubu tarafından kullanılıyor. Kurulumlarının ve kullanımlarının basit olması, arayüzlerinin karışık olmamasıyla tercih edilen VPN çözümünün güvenlik tarafını çoğu kullanıcı atlıyor.

Kullanıcıların güvenliğini düşünen bir grup araştırmacı, (Data61, UC Berkeley, UNSW Sydney, UCSI) Google Play’de bulunan yaklaşık 300 VPN uygulamasını incelemiş ve bunların büyük bir çoğunluğunun güvenli olmadığı, kullanıcı verilerini sızdırdığı, malware içerdiği ve reklam yerleştirdiği sonucuna varmış. Araştırmanın ilgi çekici noktası; Güvenli olmayan bu VPN uygulamalarının 500 binden fazla indirme alması, yüzde 25’inin en az 4 yıldız alması. Daha da ilginci; VirusTotal sonuçlarına göre sadece yüzde 38’inin zararlı yazılım içermesi.

Bu noktada TunnelBear, ZenMate, Hotspot Shield VPN, Opera VPN gibi yıllardır bu hizmeti veren, kullanıcılardan hangi verileri topladıkları açıkça söyleyen güvenli sağlayıcıları tercih etmek en doğrusu olacaktır.

İndir
TunnelBear VPN Android
TunnelBear VPN Android Android için Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir10 MB
ZenMate Android
ZenMate Android Android için Ödüllü VPN Uygulaması

İndir2.4 MB
Hotspot Shield VPN Android
Hotspot Shield VPN Android Android İçin Yasaklı ve Engelli Sitelere Giriş Uygulaması

İndir46 MB
Opera VPN Android
Opera VPN Android Android için Ücretsiz VPN Uygulaması

2016'nın En İyi Ücretsiz VPN Programları

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 26.01.2017

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