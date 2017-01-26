Popüler Android VPN Uygulamalarına Dikkat!

Google Play’de en çok indirilen VPN uygulamalarının kullanıcıların güvenliğini hiçe saydığı ortaya çıktı. Android kullanıcılarının kesinlikle kullanmaması gereken VPN’ler arasında premium yani ücretlilerin de olması şaşırtıyor.

VPN programları, hemen her şeyin aniden yasaklandığı, engellendiği ülkemizde akıllı telefon kullanıcılarının olmazsa olmazları arasında. Eskiden sadece ülke bazlı erişime kapatılan sitelere giriş yapmak için kullanılan VPN programları artık milyarlarca aktif kullanıcısı olan sosyal ağlara kesintisiz erişebilmek için, her yaş grubu tarafından kullanılıyor. Kurulumlarının ve kullanımlarının basit olması, arayüzlerinin karışık olmamasıyla tercih edilen VPN çözümünün güvenlik tarafını çoğu kullanıcı atlıyor.

Kullanıcıların güvenliğini düşünen bir grup araştırmacı, (Data61, UC Berkeley, UNSW Sydney, UCSI) Google Play’de bulunan yaklaşık 300 VPN uygulamasını incelemiş ve bunların büyük bir çoğunluğunun güvenli olmadığı, kullanıcı verilerini sızdırdığı, malware içerdiği ve reklam yerleştirdiği sonucuna varmış. Araştırmanın ilgi çekici noktası; Güvenli olmayan bu VPN uygulamalarının 500 binden fazla indirme alması, yüzde 25’inin en az 4 yıldız alması. Daha da ilginci; VirusTotal sonuçlarına göre sadece yüzde 38’inin zararlı yazılım içermesi.

Bu noktada TunnelBear, ZenMate, Hotspot Shield VPN, Opera VPN gibi yıllardır bu hizmeti veren, kullanıcılardan hangi verileri topladıkları açıkça söyleyen güvenli sağlayıcıları tercih etmek en doğrusu olacaktır.

2016'nın En İyi Ücretsiz VPN Programları