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Portal Serisi ve Half Life 2'nin Yazarı Valve'den Ayrıldı

Yazar Erik Wolpaw, Valve Software'de 10 yılı aşan çalışma süresinin ardından firma ile yollarını ayırdı.

Wolpaw'ın büyük kısmını yazdığı oyunlar arasında Portal, Portal 2 ve Half Life 2 yer alıyor. Ünlü yazar ayrıca Left 4 Dead ve Counter Strike: Global Offensive gibi oyunların yapımında da çalıştı. İşten ayrıldığını ise Polygon adlı yabancı haber sitesine gönderdiği bir e-posta ile duyurdu.

Geçtiğimiz yıl da Half Life oyunlarında büyük payı bulunan ünlü yazar Marc Laidlaw Valve'den ayrılmıştı. Bu önemli iki ismin firmadan ayrılması oyuncuların büyük çoğunluğunu üzmüş görünüyor. Çünkü firmanın yeni oyunlarında eskisi gibi etkileyici senaryoların olup olmayacağı konusu birçok kişiye göre şüpheli.

Erik Wolpaw'ın bir sonraki çalışacağı şirketin neresi olacağı henüz belirsiz olsa da, yazar Kotaku Double Fine'ın geliştirdiği bir oyun olan Psychonauts 2 kadrosunda yer aldığını açıkladı.

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Yazar: - 19.02.2017

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