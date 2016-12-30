?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberOyunPostal, 20. Yılı Şerefine Açık Kaynak Kodlu Oldu

Postal, 20. Yılı Şerefine Açık Kaynak Kodlu Oldu

Postal, 20 Yılı Şerefine Açık Kaynak Kodlu Oldu

Günümüzden 20 yıl önce, 1997 yılında Running with Scissors ekibi oyun dünyasında büyük ses getiren Postal adlı oyunu oyuncuların beğenisine sunmuştu. İzometrik kamera açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu olan Postal'da şizofren bir adamın hikayesi konu alınıyordu. Evinden atılan bu adam cinnet geçirip şehre terör salıyordu. Amerika Hava Kuvvetleri tarafından yaşadığı şehre zehirli bir gaz salındığına ve kendisinin bu gazdan etkilendiğine inanan şizofren kahramanımız silahlarını kuşanıyordu ve etrafı cehenneme çeviriyordu.

Postal, içerdiği vahşet ve içeriğinde yer alan ve etiğe aykırı olarak nitelendirilebilecek sahneler nedeniyle çıkış yaptığı dönemde farklı ülkelerde yasaklanmıştı. Running with Scissors, bu kuralları alt üst eden oyununu çıkışının 20 sene sonrasında açık kaynak kodlu hale getireceğini duyurdu. Bu şu anlama geliyor; Running with Scissors büyük sansasyon yaratan klasik oyununun gelişimini oyuncu topluluğuna devrediyor.

Running with Scissors Postal'ın kaynak kodunu Bitbucket üzerinde GPL2 lisansıyla dağıtmakta. Zamanı, isteği ve yeteneği olan her oyuncu ve geliştirici bu oyun üzerinde değişiklikler yapabilecek ve yeni eklentiler geliştirebilecek. Ayrıca oyunun farklı platformlara da uyarlanması mümkün olabilecek.

Oynanış anlamında başarılı olan Postal'ı farklı platformlarda da oynamak ilginç olabilirdi. Postal'ın kaynak koduna bu sayfa üzerinden erişilebiliyor:

https://bitbucket.org/gopostal/postal-1-open-source

Aykırı İçeriğinden Ötürü Yasaklanan 10 Oyun

Tamindir'in Seçtiği 2016'nın En İyi PC Oyunları

2017'de Gönüllerin Efendisi Olacak Oyunlar

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 30.12.2016

Postal, 20. Yılı Şerefine Açık Kaynak Kodlu Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Pixel Cihazların Bug’ları iPhone’larla Neredeyse Aynı Google Pixel Cihazların Bug’ları iPhone’larla Neredeyse Aynı Google Pixel cihazların iPhone kopyası olduğu iddia ediliyordu. Tasarım olarak bu iddia bir süre internette dolaşmış ancak daha sonra iddia soğuyarak…
İşte Paranın Satın Alabileceği En Yüksek RAM Desteği Veren Bilgisayar İşte Paranın Satın Alabileceği En Yüksek RAM Desteği Veren BilgisayarYüksek Performanslı süper bilgisayarları hepimiz biliyoruz. Bunların en güçlülerinden ikisi Çin’de hizmet veriyor. Sunway TaihuLight ve Tianhe-2… ZTE Blade V8'in Çift Lensli Kamerası Sızdı ZTE Blade V8'in Çift Lensli Kamerası SızdıCES 2017'ye sayılı günler kala teknoloji camiasından bilgiler sızmaya devam ediyor. ZTE Blade V8'in de pek çok özelliği sızdırılmıştı ama…
Windows'un Meşhur Mavi Ekranı Değişiyor Twitter CEO'su, Tweet Düzenleme Özelliğinin Gerektiğini Nihayet Anladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten