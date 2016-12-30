Postal, 20. Yılı Şerefine Açık Kaynak Kodlu Oldu

Günümüzden 20 yıl önce, 1997 yılında Running with Scissors ekibi oyun dünyasında büyük ses getiren Postal adlı oyunu oyuncuların beğenisine sunmuştu. İzometrik kamera açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu olan Postal'da şizofren bir adamın hikayesi konu alınıyordu. Evinden atılan bu adam cinnet geçirip şehre terör salıyordu. Amerika Hava Kuvvetleri tarafından yaşadığı şehre zehirli bir gaz salındığına ve kendisinin bu gazdan etkilendiğine inanan şizofren kahramanımız silahlarını kuşanıyordu ve etrafı cehenneme çeviriyordu.

Postal, içerdiği vahşet ve içeriğinde yer alan ve etiğe aykırı olarak nitelendirilebilecek sahneler nedeniyle çıkış yaptığı dönemde farklı ülkelerde yasaklanmıştı. Running with Scissors, bu kuralları alt üst eden oyununu çıkışının 20 sene sonrasında açık kaynak kodlu hale getireceğini duyurdu. Bu şu anlama geliyor; Running with Scissors büyük sansasyon yaratan klasik oyununun gelişimini oyuncu topluluğuna devrediyor.

Running with Scissors Postal'ın kaynak kodunu Bitbucket üzerinde GPL2 lisansıyla dağıtmakta. Zamanı, isteği ve yeteneği olan her oyuncu ve geliştirici bu oyun üzerinde değişiklikler yapabilecek ve yeni eklentiler geliştirebilecek. Ayrıca oyunun farklı platformlara da uyarlanması mümkün olabilecek.

Oynanış anlamında başarılı olan Postal'ı farklı platformlarda da oynamak ilginç olabilirdi. Postal'ın kaynak koduna bu sayfa üzerinden erişilebiliyor:

https://bitbucket.org/gopostal/postal-1-open-source

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