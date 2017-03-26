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Postknight
TamindirMobilOyunlarRol YapmaPostknight - Android Için Rol Yapma Oyunu

Postknight

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Postknight
Postknight
Postknight
Postknight
Postknight

Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve düşmanlarınızı yok etmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 42 dakika önce

Stratejik tabanlı bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Postknight, renkli görselleri ve kolay oynanışyla dikkat çekiyor. Zorlu ve tehlikeli görevleri yapmaya çalıştığımız oyunda dikkatli olmak gerekiyor.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda oynanabilecek bir oyun olarak karşımıza çıkan Postknight, farklı maceraların geçtiği bir oyundur. Farklı geçmişe sahip karakterlerin bir araya geldiği oyunda teslimat görevleri yapıyorsunuz. Karşınıza çıkan vahşi hayvanları ve düşmanları ortadan kaldırmaya çalışıyor, aynı zamanda da ödüller kazanıyorsunuz. Kendinizi geliştirerek güçlü olmalı ve düşmanlarınızı kolayca geçmelisiniz. Hikayeye de sahip olan oyunda hikayeyi tamamlamanız gerekiyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda farklı karakterler kullanabiliyorsunuz. Farklı özel güçler de kullanabileceğiniz oyunda son derece eğlenceli şeyler oluyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan Postknight'i mutlaka denemelisiniz.

Çizgi film tarzında görsellere sahip olan oyunda etkileyici bir atmosfer yer alıyor. Farklı dünyalarda geçen oyunda çok eğleniyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. İnternetsiz olarak da oynayabileceğiniz Postknight'da maceraya atılıyorsunuz.

Postknight oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Kurechii
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