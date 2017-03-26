Postknight, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz stratejik ve hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu görevlerin yer aldığı oyunda dikkat olmanız gerekiyor.

Hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olan Postknight, maceradan maceraya atıldığınız bir oyundur. Zorlu ve tehlikeli görevlerin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve düşmanlarınızı ortadan kaldırmalısınız. Oyunda dikkatli olmalı ve karşınıza çıkan düşmanlarınızla mücadele etmelisiniz. Düşmanlarınızı ortadan kaldırmalı ve taşıma görevlerinizi de tamamlamalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda farklı özel güçler kullanabiliyorsunuz. Karakterinizi güçlendirmeli ve stratejik hamleler yapmalısınız. Bağımlılık yapıcı etkiye de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Ayrıca oyunun ingilizce olması nedeniyle hikaye kısmını anlamak için ingilizce bilmek gerekiyor. Bu nedenle oyunun Türkçe desteği eksikliği olduğunu da söylemek gerekiyor.

Öte yandan çizgi film tarzında görsellere sahip olan oyunda etkileyici bir atmosfer sizleri bekliyor. Eğlenerek oynayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınıı değerlendirebilirsiniz. Çevrimdışı da oynayabileceğiniz Postknight'i mutlaka denemelisiniz.

Postknight oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.