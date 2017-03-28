POTO - Photo Collage Maker, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Kolay kullanıma sahip uygulama ile hoş fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Kullanışlı özelliklere sahip bir kolaj uygulaması olan POTO, birkaç dokunuş ile harikalar yaratabileceğiniz bir araçtır. Güçlü özellikere sahip olan POTO, 12 fotoğrafa kadar destek sunuyor. 12 fotoğrafa kadar kolaj yapabilme imkanıı sunan uygulama, aynı zamanda sanatsal filtreleriyle de fotoğraflarınızın kalitesinin artmasını sağlıyor. Birbirinden sevimli çıkartmaların da yer aldığı POTO ile fotoğraflarınıza en uygun stickerları yapıştırabiliyorsunuz. Dilerseniz eğlenceli fotoğraflar meydana getirebiliyor, dilerseniz de sanatsal işler çıkartabiliyorsunuz. Onlarca farklı efekt ile de fotoğraflarınıza renk katabiliyorsunuz. Eğer fotoğraflarla uğraşan biriyseniz POTO uygulaması mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Gayet kolay bir kullanıma sahip olan POTO uygulaması ile fotoğraflarınıza yazı da ekleyebiliyorsunuz. Yazı ekleme, döndürme, ölçeklendirme ve boyutlandırma özelliklerine de yer verilen POTO tam not almayı da hak ediyor. POTO uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

POTO uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.