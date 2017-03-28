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POTO - Photo Collage Maker
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POTO - Photo Collage Maker

(iOS)
POTO - Photo Collage Maker İndir Hemen İndir

53 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
POTO - Photo Collage Maker
POTO - Photo Collage Maker
POTO - Photo Collage Maker
POTO - Photo Collage Maker
POTO - Photo Collage Maker

Sanatsal fotoğraflar ortaya çıkarabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

POTO - Photo Collage Maker, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir kolay uygulaması olarak dikkat çekiyor. Birkaç dokunuş ile hoş fotoğraflar elde etmenizi sağlayan POTO ile çok eğleniyorsunuz.

Güçlü özellikleri ve kolay menüleriyle dikkatimizi çeken POTO, işlevsel özelliklere sahip bir fotoğraf düzenleme aracıdır. Harika fotoğraflar elde etme imkanı sunan POTO ile sanatsal işler ortaya çıkarabiliyorsunuz. 12 farklı fotoğrafa kadar destek sunan kolaj özelliği ile çok resimli kolajlar elde edebiliyorsunuz. Çıkartma desteğine de sahip olan POTO, aynı zamanda fotoğraflarınıza renkli çıkartmalar koymanıza da imkan sağlıyor. Eğlenceli fotoğraflar da çıkartmanızı sağlayan POTO ile dilediğiniz gibi işler meydana getirebiliyorsunuz. Farklı efektleri ve sanatsal filtreleriyle de karşımıza çıkan POTO, fotoğraflarınıza ayrı bir renk katabiliyor. Eğer resimlerle uğraşmayı seviyorsanız POTO'yu mutlaka denemelisiniz.

POTO ile dilerseniz eğlenceli fotoğraflar meydana getirebiliyor, dilerseniz de sanatsal işler çıkartabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile aynı zamanda fotoğraflarınıza yazı da ekleyebiliyorsunuz. Öte yandan sahip olduğu özellikler ile POTO bizden tam not almayı da hak ediyor. 

POTO uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Imagination Unlimited
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