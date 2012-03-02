PotPlayer1.7.351
Videolarınızı Hem Hızlı Hem de Sorunsuz Bir Şekilde Oynatın
PotPlayer programı, son zamanlarda oldukça dikkat çeken video oynatma programları arasında yer alıyor ve hem hızlı yapısı hem de basit arayüzüyle pek çok video oynatıcıdan daha kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak sunulan ve hem 32 bit hem de 64 bit sistemler için hazırlanmış versiyonlar barındıran programın pek çok kullanıcıya hitap edeceğine inanıyorum.
H/W Hızlandırma özelliğine sahip olan program, böylece bilgisayarınızın grafik işleme kapasitesinden oldukça güzel bir şekilde faydalanırken, sahip olduğunuz codec'leri de olabildiğince az sistem kaynağı kullanarak çözümlüyor. Bu sayede yoğun sıkıştırma oranına sahip videolarda bile düşük konfigürasyonlu sistemlerde sorun yaşamak imkansız hale geliyor.
Programın sahip olduğu 3 boyutlu gözlük desteği sayesinde daha gelişmiş görüntülerle film ve dizilerini izlemek isteyenler için de bir çözüm üretilmiş. Tabii ki bu özellikten faydalanabilmek için gerekli donanımlara sahip olmanız gerekiyor.
Pek çok altyazı formatını destekleyen PotPlayer, SMI, SRT, Vobsub gibi bilinen tüm altyazıları formatını sorunsuzca görüntüleyebiliyor. Tabii ki doğru uygulamalar için videonuza uygun altyazıyı bulmayı unutmamalısınız.
Programın kurulumu esnasında sunulan codec kurma opsiyonu sayesinde codec dosyalarını sonradan yüklemekle uğraşmak zorunluluğu da kalmıyor. Direkt olarak varolan tüm video formatlarını açmanıza yardımcı olacak codecler PotPlayer'ın kurulumu esnasında sunuluyorlar. Bu yüzden pek çok diğer video izleme programına iyi bir alternatif olduğunu söyleyebilirim.
PotPlayer'ın diğer dikkat çeken özelliklerini listelemek gerekirse;
- Sorunsuz ve akıcı video oynatma
- Farklı ses kartlarını kullanabilme
- Sahneleri sık kullanılanlara ekleme
- Çoklu format ve cihaz desteği
- Önizleme yapma olanağı
Eğer yeni ve etkili bir video oynatma programı arıyorsanız kesinlikle göz atmadan geçmemeniz gerekenler arasında olduğuna inanıyorum.
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PotPlayer 1.6.63840 için Ziyaretçi dedi ki;
videoları orjinal boyutunda açamıyoruz maalesefEksi Yönleri: videoları orjinal boyutunda açamıyoruz maalesef
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PotPlayer 1.6.49952 için Ziyaretçi dedi ki;
Daum PotPlayer son sürümüne Türkçe dil desteği eklenmiştir.
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PotPlayer 1.5.39659 için Ziyaretçi dedi ki;
PotPlayer'de görüntü ve ses ayarları :1-PotPlayer simgesine iki defa tıklayın.2-F 5 tuşuna tıklayın.3-Sol tarafta + işareti yukardan aşağı küçük kutucuklardan 6.kutuya basarsanız görüntü ayarlarını,7.kutucuğa basarsanız ekolayzır ses ayarlarını yapablirsiniz.Hepsi bu.
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PotPlayer 1.5.39659 için N3XT dedi ki;
KMplayer`ın yapımcısı Km den ayrılınca Pot ile devam etti yani program Km nin devamıdır demek yanlış olmaz. Bu yüzden Kmplayer alışkanlığınız varsa problem yaşamazsnız.
Programı Türkçeleştirmek için yama falan bir şey bulabilirsiniz ancak. tnctr foruma bir bakın mutlaka vardır orada.
Daha iyi programlar varken bunu kullanmak için bu kadar zorlamayın bence. Koreliler kendi aralarında kullansın.
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PotPlayer 1.5.39659 için Şeyma dedi ki;
Ya türkçeyi geçtim bunu nasıl ingilizce yaparım?Artı Yönleri: Çok Eksi Yönleri: dil seçenekleri.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- ispanyolca italyanca Fransızca Almanca İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 66 / 32,165
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Daum Communications
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