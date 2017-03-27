Power Rangers: Legacy Wars, 90’ların efsane dizisi, 2017’de de filmi çekilen süper kahramanların mobil oyunu. Seneler sonra karşımıza çıkan süper güçlere sahip beş karakterin uzay savaşını konu alan yapım, Android platformunda ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor.

Bir döneme damgasını vuran süper kahraman dizisi Power Rangers, beyaz perdeye ardından da mobil platforma oyun formatında uyarlandı. Siyah, pembe, mavi, sarı ve kırmızı kostümleriyle dikkat çeken süper kahramanlarımız oyunda Rita Repulsa adında bir uzay cadısıyla mücadele ediyor Power Rangers’ın güç kaynağı olan enerji alanı Morphin Grid’i kendi canavarlarını ve Ranger klonlarını yaratmak için kullanan ve kendi adına savaşmaya programlayan cadı Rita ile mücadelelerinde de biz devreye giriyoruz.

Rita’nın devasa yaratıklarıyla ister tek başımıza istersek arkadaşlarımızla takım halinde savaşabildiğimiz ayrı olarak PvP karşılaşmaların olduğu oyunda bildiğimiz Power Ranger’lardan klasik Ranger’lara 40’dan fazla savaşçı yer alıyor. Savaşarak, görevleri tamamlayarak kazandığımız değerli objelerle savaşçılarımızı geliştirebiliyoruz.