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Power Rangers: Legacy Wars
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Power Rangers: Legacy Wars

(iOS)
Power Rangers: Legacy Wars İndir Hemen İndir

162 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Power Rangers: Legacy Wars
Power Rangers: Legacy Wars
Power Rangers: Legacy Wars
Power Rangers: Legacy Wars
Power Rangers: Legacy Wars

Efsane kahramanlar yıllar sonra karşımızda.

Erkan Calp Son güncelleme 14 dakika önce

Power Rangers: Legacy Wars, 90’larda en çok izlenen dizilerden Power Rangers’ın mobil platforma uyarlanmış oyunu. Günümüzde de sinema filmi olarak karşımıza çıkan Power Rangers’ın oyunu hem görsel hem de oynanış açısından tek kelimeyle “efsane” olmuş.

Hem iPhone hem de iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi süper kahraman oyunlarından biri Power Rangers: Legacy Wars. Oyunda uzay cadısının (adı Rita) yarattığı, onun yerine savaşacak sanal canavarlar ve Ranger klonlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Ranger’lara güç veren enerji alanı Morphin Grid’i ele geçiren Rita ile olan mücadelelerinde onlara yardım ediyoruz.

Görev bazlı ilerleme ve gerçek zamanlı PvP savaşları seçeneği sunan Power Rangers: Legacy Wars’ta savaşarak açabildiğimiz 40’dan fazla karakter yer alıyor. Karakterlerimizin yeteneklerini geliştirebiliyoruz.

Power Rangers: Legacy Wars Özellikleri:

  • Diğer oyuncularla gerçek zamanlı savaşma
  • Etkileyici konsol kalitesinde grafikler
  • Yeni ve ikonik Power Rangers karakterleri
  • Takım oluşturma, dünya genelinde oyuncularla kapışma
  • Savaşçı geliştirme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
nWay Inc.
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