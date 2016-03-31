Prime95 programı, bilgisayarının üzerinde bulunan donanımların sağlamlığı ve sağlığından emin olmak isteyen kullanıcıların deneyebilecekleri stres testi programları arasında yer alıyor ve ücretsiz olarak sunuluyor. Hem kolay kullanılır arayüzü hem de bilgisayarı gerçekten strese sokabilen ağır yapısıyla bu alanda en iyilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.

Bilgisayarlarımızın performansı her ne kadar günlük kullanımda donanımların zorlanmasına sebep olmasa da, maalesef yoğun işlem gücü isteyen video rendering, oyun oynama ya da 4K çözünürlükte video izleme gibi işlemler sırasında bellek, işlemci, ekran kartı gibi tüm donanımlar son limitlerine kadar kullanılıyorlar ve bu işlemler esnasında zayıflamış donanımlar sorunların ortaya çıkmasına sebep olabiliyorlar.

Prime95 ise bu tip durumlardan önceden haberdar olabilmenizi ve sorunları tespit edebilmenizi sağlamak için kullanabileceğiniz araçlar arasında yer alıyor. Sisteminizin her noktasını performans testi ve stres testlerinden geçiren program, bu sayede işlemler esnasında bir sıkıntının oluşması halinde sizi bilgilendiriyor.

Ancak soğutması iyi olmayan veya güç kaynağı yetersiz olan bilgisayarlarda bu tip stres testlerinin diğer donanımların yanması gibi sorunlara sebep olabileceği unutulmamalı ve program sadece donanımların hasarlı bölümlerini tespit etmede kullanılmalı. Eğer bilgisayar donanımları konusunda uzman veya bilgili değilseniz stres testi uygulamanızı pek önermiyorum.