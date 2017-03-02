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Prisma'da 'Kendi Sanatsal Filtreni Kendin Yap' Dönemi Başlıyor

Prisma'da 'Kendi Sanatsal Filtreni Kendin Yap' Dönemi

Çıktığı günden bu yana oldukça ilgi çeken ve birçok benzeri piyasada boy gösteren Prisma fotoğraf filtreleme uygulaması, artık kullanıcıların kedi filtrelerini tasarlamalarına da olanak verecek.

İlk olarak iOS işletim sistemi için yayınlanan Prisma uygulaması, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından indirilmişti. Özellikle, Android için yaptığı çıkışla hızla yükselen popülerliği sayesinde daha hızlı güncellenmeye başlamış ve tercih edilebilirliğini hak etmeyi sürdürmüştü.

Prisma'da 'Kendi Sanatsal Filtreni Kendin Yap'

Prisma'ya yeni gelecek olan güncellemeyle bu sevilen uygulamanın sanatsal filtrelerinin arasına kendi filtrelerimizi de eklememiz mümkün olacak. Bunun için öyle zor bir işlem de kullanmamız gerekmeyecek. Yakında hem Android hem de iOS için yapılacak olan güncellemeyle var olan filtre kütüphanesi genişleyecek, bu güncelleme var olan filtreler sanatsal kategorilerini tarayarak  farklı sanatsal tarzlar denememize de olanak verecek. Örneğin "soyut sanatlar kütüphanesine" uğrayarak bu sanat dalında filtreleri biriyle karıştırarak yeni bir stil yaratmamız mümkün olacak. Bu yarattığınız stili kayıt da edebileceksiniz.

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Prisma Android
Prisma Android Android İçin Popüler Fotoğraf Efekt Uygulaması

İndir140 MB
Prisma iOS
Prisma iOS iPhone İçin Fotoğraf Filtre ve Efekt Uygulaması

Fenomen Uygulama Prisma'nın Android Sürümü Yayınlandı!

Facebook Prisma'nın Canlı Yayınlar için Hazırladığı Filtre Özelliğini Engelledi

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Yazar: - 02.03.2017

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