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Pro TAXI Driver Crazy Car Rush
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Pro TAXI Driver Crazy Car Rush

Pro TAXI Driver Crazy Car Rush İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Pro TAXI Driver Crazy Car Rush
Pro TAXI Driver Crazy Car Rush
Pro TAXI Driver Crazy Car Rush
Pro TAXI Driver Crazy Car Rush
Pro TAXI Driver Crazy Car Rush

Pro TAXI Driver Crazy Car Rush'da yüksek hız bol aksiyonla birleşiyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 26 dakika önce

Pro TAXI Driver Crazy Car Rush eğer heyecan dolu bir oyun tecrübesi yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil taksi oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Pro TAXI Driver Crazy Car Rush'ta bir taksi şöförünün yerine geçiyoruz ve yolcu taşıyarak para kazanmaya çalışıyoruz. Fakat oyundaki müşterilerimiz hiç de normal müşteriler değil. Kanun kaçakları, mafya üyeleri ve suçlular aracımıza zorla biniyorlar. Bu yolcuları taşımamak gibi bir seçeneğimiz yok; çünkü biz araç kullanırken ensemize silah doğrultuluyor ve yolcularımızın dediğini yaparak en hızlı şekilde yol almamız gerekiyor.

Pro TAXI Driver Crazy Car Rush'ta polis kovalamacalarına yer verilmesi oyunu inanılmaz eğlenceli yapmakta. Mafya üyelerini ve suçluları taşıdğımız için polis peşimize düşüyor ve bizi durdurmaya çalışıyor. Bizim durmak gibi bir seçeneğimiz olmadığı için gaza basıyoruz ve trafik içindeki araçlara çarpmadan polis araçlarını atlatmaya, yolcularımızı varmak istedikleri yere belirlenen zaman içinde götürmeye çalışıyoruz.

Pro TAXI Driver Crazy Car Rush'ta şehir içinde yarışırken bolca aksiyon bizi bekliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Vital Games Production
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