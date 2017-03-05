Project CARS 2'nin GTX1080 Ekran Kartı İle Oynanış Videosu Yayınlandı

Yarış oyunu sektörüne hızlı bir giriş yapan Project CARS, büyük beğeni toplamasının ardından Project CARS 2 ile 2017'nin sonlarına doğru karşımıza çıkacak. Geliştirme aşamasında olan oyundan yeni görseller ve bilgiler gelmeye devam ederken, bu sefer de oyunun Nvidia GTX 1080 ekran kartı ile 4K çözünürlükte ve 60fps hızda oynanış videosu yayınlandı.

Nvidia GeForce adlı Youtube kanalı tarafından paylaşılan yaklaşık 4 dakikalık bu video, oyundaki çok çeşitli pistleri ve yarış otomobillerini bizlere gösteriyor. Aynı zamanda yine farklı hava ve zaman koşullarını da videodan görebiliyoruz. Oyunda 170'ten fazla yarış otomobili ve 60'tan fazla da yarış pisti olacağını da hatırlatalım.

PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için geliştirilen oyun PC'de 12K çözünürlük ve sanal gerçeklik cihazlarını da destekleyecek. Yayınlanan bu yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Project CARS 2'ye Ait Yeni Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı