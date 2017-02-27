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Project CARS 2'ye Ait Yeni Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Project CARS 2'ye Ait Yeni Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda hakkında çeşitli bilgilerin ve tanıtım videosunun paylaşıldığı Project CARS 2'ye ait yeni ekran görüntüleri Bandai Namco Entertainment tarafından paylaşıldı.

Büyük bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan ve büyük başarılara imza atan Project CARS, 2. oyunu ile 2017'nin sonlarına doğru karşımıza çıkacak. Geliştirici firma olan Slightly Mad Studios'un CEO'su Ian Bell daha önceden Project CARS 2'yi Eylül 2017'ye yetiştirme planlarının olduğunu belirtmişti.

Ayrıca geliştirici firmanın açıklamasına göre Project CARS 2 konsol yarış oyunları arasında en fazla piste sahip olan oyun olacak. Oyunda 60'tan fazla pist ve 170'ten fazla yarış arabası da bulunacak. Yapılan diğer açıklamalar ise oyunun tam VR desteği ve PC üzerinde 12K çözünürlük desteği sunacağı yönünde. Project CARS 2'nin daha önceden yayınlanmış olan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Project CARS 2'nin Yayınlanan Yeni Ekran Görüntüleri

Project Cars 2 Yeni Ekran Görüntüleri Büyülüyor

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Yazar: - 27.02.2017

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