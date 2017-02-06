PS4 Pro Eski Oyunları Artık Daha İyi Çalıştıracak

Yakın zaman sonra herkesin kullanımına sunulacak Playstation 4.50 güncellemesinin, kullanıcıların uzun süredir beklediği birçok özelliği sisteme ekleyeceğini öğrenmiştik. Bugün o güncellemede yer alacak Boost Mode da ortaya çıktı.

Playstation 4.50 güncellemesi, neredeyse konsolun PS4'ün çıkışından bu yana beklenen harici hard disk desteğinin yanı sıra kişisel duvar kağıdı ekleme imkanını da Playstation 4 ve Playstation 4 Pro'ya getirecek. Tüm bunların yanı sıra Sony'nin resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı tonla başka özellik de konsollar üzerinde kullanılabilecek.

Bugün, Sony'nin yeni güncelleme ile sisteme eklenecek özellikleri sıraladığı blog yazısında yer almayan bir başka özellik daha ortaya çıktı. "Boost Mode" olarak adlandırılan bu yeni ayar, güncellemenin şu anda kapalı beta sürümüne katılan kullanıcılar tarafından keşfedildi. PSN kullanıcısı Mladen Tapavicki tarafından paylaşılan bir görselle ortaya çıkan bu ayar, Playstation üzerinde şöyle açıklanmış: "PS4 Pro (CUH-7000 serisi) kullanıma sunulmadan önce piyasaya sürülen bazı oyunlarda daha yüksek kare hızları da dahil olmak üzere gelişmiş oyun performansı sunacak."

"Boost Mode"u deneyen başka kullanıcılar da, FPS kilidi olmayan oyunlarda, daha iyi performans aldıklarını doğruladılar. Yaşanan bu değişimi görmek için bir başka hizmet de Youtube kullanıcısı Noel Underson'dan geldi. Underson, hazırladığı bir video ile yaşanması muhtemel performans artışını bizlere gösterdi. Güncellemenin herkes için yayınlanmasının ardından PS4 Pro sahipleri bu ayarı kullanmaya başlayabilecekler.

Playstation VR Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

2017'de Playstation 4'e Özel Olarak Çıkacak Oyunlar