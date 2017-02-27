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PTT Artık Tüm Gönderileri SMS ile Bildirecek

ptt sms hizmetine başladı

Birçok kargo şirketinin kullandığı SMS ile bildiri verme hizmetine PTT de dahil oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ.) geçtiği yeni sistem sayesinde, artık postaya verilen gönderiler için ayrıntılı kısa mesaj gönderiliyor.

7 Şubat 2017 itibariyle hizmet vermeye başlayan sistemle, göndericiler alıcı kabul işlemi yaptığında, adresine götürülüp teslim edilemeyen ve iş yerinden alınmak üzere bildiri verilen gönderilerde de hem gönderici hem de alıcı ücretsiz SMS ile bilgilendirme alabiliyor. Şimdilik sadece yurt içine yönelik olan bu hizmet, telefon numaralarının gönderinin kabulünde belirtilmesiyle birlikte çalışıyor. Sisteme telefon numarasını doğru giren tüm müşteriler hizmetten yararlanabiliyor.

PTT, aynı tarihte Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) için de benzer bir hizmete geçti. Müşterilerinin bakiye yetersizliğinde mağdur olmaması adına, SMS ile bilgilendirmeye başlayan posta teşkilatının mobil hizmetlerini artıracağı tahmin ediliyor.

İndir1.4 MB
Cep PTT Kargo Android
Cep PTT Kargo Android Android için PTT Kargo Uygulaması

İndir14 MB
PTT Telgraf iOS
PTT Telgraf iOS iPhone İçin Telgraf Gönderme ve Sorgulama Uygulaması

İndir27 MB
Cep PTT Finans iOS
Cep PTT Finans iOS iPhone için PTT İnternet Bankacılığı Uygulaması

İndir1.8 MB
Cep PTT iOS
Cep PTT iOS iOS için PTT Uygulaması

İndir1.5 MB
Cep PTT Finans Android
Cep PTT Finans Android Android için PTT Finans Uygulaması

SGK Ödeme Başvuruları Artık e-Devlet ile Yapılabilecek

Yazar: - 27.02.2017

PTT Artık Tüm Gönderileri SMS ile Bildirecek İçin Yorum Yaz

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