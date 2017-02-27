PTT Artık Tüm Gönderileri SMS ile Bildirecek

Birçok kargo şirketinin kullandığı SMS ile bildiri verme hizmetine PTT de dahil oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ.) geçtiği yeni sistem sayesinde, artık postaya verilen gönderiler için ayrıntılı kısa mesaj gönderiliyor.

7 Şubat 2017 itibariyle hizmet vermeye başlayan sistemle, göndericiler alıcı kabul işlemi yaptığında, adresine götürülüp teslim edilemeyen ve iş yerinden alınmak üzere bildiri verilen gönderilerde de hem gönderici hem de alıcı ücretsiz SMS ile bilgilendirme alabiliyor. Şimdilik sadece yurt içine yönelik olan bu hizmet, telefon numaralarının gönderinin kabulünde belirtilmesiyle birlikte çalışıyor. Sisteme telefon numarasını doğru giren tüm müşteriler hizmetten yararlanabiliyor.

PTT, aynı tarihte Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) için de benzer bir hizmete geçti. Müşterilerinin bakiye yetersizliğinde mağdur olmaması adına, SMS ile bilgilendirmeye başlayan posta teşkilatının mobil hizmetlerini artıracağı tahmin ediliyor.