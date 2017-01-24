Kızlara özel olarak geliştirilen bir sosyal medya uygulaması olan Pudra ile yeni arkadaşlıklar kurabilir ve neşeli vakitler geçirebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Pudra ile en güzel anlarınızı yaşayabiliyorsunuz.

Türkiye'nin kızlara özel ilk sosyal ağı olma yolunda adım atan Pudra, kızların kendilerini güvende hissedebilecekleri ve neşeli sohbetler yapabilecekleri bir ortam sunuyor. Kullanıcılarına özel ayrıcalıklar sunan Pudra, kızların vazgeçilmezi arasında yer alacak. Sohbet edebilecek, indirimlere sahip olabilecek ve sevdiklerinizle özel anlar paylaşabileceksiniz. Tamamen ücretsiz olan Pudra ile markaların özel indirimlerinden yararlanabiliyor, arkadaşlarınızla neşeli sohbetler gerçekleştirebiliyor ve takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarına göz atabiliyorsunuz. Facebook ve Twitter gibi dev sosyal medya uygulamalarındaki alışkanlıklarınızın neredeyse tümünü kullanımınıza sunan Pudra'yı sakın kaçırmayın. Kızların mutlaka takip etmesi gereken bir uygulamadır.

Pudra sosyal ağını Android telefonlarınıza ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz.