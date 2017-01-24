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Pudra
TamindirMobilSosyal MedyaPudra - IOS Için Kızlara Özel Sosyal Ağ

Pudra

(iOS)
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122 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pudra
Pudra
Pudra
Pudra
Pudra

Kızlara özel olarak geliştirilen bir sosyal medya uygulaması

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Pudra, kızlara özel olarak geliştirilmiş bir sosyal ağ olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Pudra ile kendinizi güvende hissedebiliyor ve ünlü markaların indirimlerinden faydalanabiliyorsunuz.

Kendi dünyanızı yaratabileceğiniz bir sosyal medya uygulama olan Pudra, yeni arkadaşlıklar kurmanızı ve neşeli sohbetler gerçekleştirmenizi sağlıyor. Türkiye'nin ilk kızlara özel ağı olan Pudra, aynı zamanda ünlü markaların indirimlerini de ayağınıza getiriyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan uygulamada diğer popüler sosyal medya uygulamalarında yaptığınız tüm etkinlikeri gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça basit olan uygulamada arkadaşlarınızın gönderilerini inceleyebiliyor, anlık sohbetler yapabiliyor ve alışveriş bölümünü kullanarak özel indirimlerin sahibi olabiliyorsunuz. Yüzde 70'e varan indirimleri kullanıcılarına sunan Pudra, kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor.

Tamamen erkeklerden arındırılmış bir ağ olan Pudra ile kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. Özgürce takılabileceğiniz Pudra'yı mutlaka denemelisiniz. Pudra uygulaması sizleri bekliyor.

Pudra sosyal ağını iOS telefonlarınıza ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve sonrası
Üretici:
Pudra
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