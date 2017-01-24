Pudra(iOS)
Kızlara özel olarak geliştirilen bir sosyal medya uygulaması
Pudra, kızlara özel olarak geliştirilmiş bir sosyal ağ olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Pudra ile kendinizi güvende hissedebiliyor ve ünlü markaların indirimlerinden faydalanabiliyorsunuz.
Kendi dünyanızı yaratabileceğiniz bir sosyal medya uygulama olan Pudra, yeni arkadaşlıklar kurmanızı ve neşeli sohbetler gerçekleştirmenizi sağlıyor. Türkiye'nin ilk kızlara özel ağı olan Pudra, aynı zamanda ünlü markaların indirimlerini de ayağınıza getiriyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan uygulamada diğer popüler sosyal medya uygulamalarında yaptığınız tüm etkinlikeri gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça basit olan uygulamada arkadaşlarınızın gönderilerini inceleyebiliyor, anlık sohbetler yapabiliyor ve alışveriş bölümünü kullanarak özel indirimlerin sahibi olabiliyorsunuz. Yüzde 70'e varan indirimleri kullanıcılarına sunan Pudra, kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor.
Tamamen erkeklerden arındırılmış bir ağ olan Pudra ile kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. Özgürce takılabileceğiniz Pudra'yı mutlaka denemelisiniz. Pudra uygulaması sizleri bekliyor.
Pudra sosyal ağını iOS telefonlarınıza ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.3 ve sonrası
- Üretici:
- Pudra
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Pudra Eski Sürümleri
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