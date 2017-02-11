Pursuit of Light 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir platform oyunudur. Işığı kontrol edebilen bir karaktere sahip olan Pursuit of Light 2'de karanlık ve aydınlık taraf mücadelesi yer alıyor.

Farklı bir atmosferde geçen beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Pursuit of Light 2'de ay ve yıldızlara basarak ilerliyor ve kuleyi ışığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Işıkları toplayarak ilerliyor ve yolun sonuna ulaşarak da ışığımızı karanlığa gömülen kuleye aktarıyoruz. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda zorlu platformlarda ilerlemeye çalışıyor ve sona ulaşarak ışığı kuleye aktarmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Önünüzde yer alan platformun ay mı yoksa yıldız mı olduğuna karar veriyor ve ona göre ilgili butona tıklayarak ilerliyorsunuz. Eğer yanlış eşleştirme yaparsanız oyun sona eriyor. Bu nedenle hem dikkatli olmalı hemde hızlı davranmalısınız.

Birbirinden zorlu bölümlere ve harika ses efektlerine sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Pursuit of Light 2 oyununu sakın kaçırmayın. Pursuit of Light 2 sizleri bekliyor.

Pursuit of Light 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.