Pursuit of Light 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda dikatlice ilerliyorsunuz.

Işıktan esinlenilerek geliştirilen bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Pursuit of Light 2, zorlu görevleri ve eşsiz kurgusuyla dikkat çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda ışıkları toplayarak ilerliyor ve yolun sonunda ışığımızı kuleye aktarıyoruz. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve yolun sonuna ulaşmalısıınz. Oyunda ayları ve yıldızları eşleştirerek ilerliyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Eğer eşleştirmeler yanlış olursa da oyun sona eriyor. Elinizi çabuk tutmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Becerilerinizi sınayan Pursuit of Light 2'yi mutlaka denemelisiniz.

Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyor ve birbirinden zorlu görevlerle karşılaşabiliyorsunuz. Harika ses efektlerine de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Pursuit of Light 2'yi sakın kaçırmayın.

Pursuit of Light 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.