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Puz Lands
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Puz Lands

(Android)
Puz Lands İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Puz Lands
Puz Lands
Puz Lands
Puz Lands
Puz Lands

Birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye ve doğru yolları bulmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Puz Lands, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı bir dünyada geçen oyunda hazine peşinde koşan bir karaktere rehberlik ediyorsunuz.

Tamamı 3 boyutlu sahnelerde geçen bir bulmaca oyunu olan Puz Lands, adadan kurtulmaya çalışan bir karakterin hikayesini konu alıyor. Oyunda özgür kalmak isteyen karaktere yardımcı oluyor ve birbirinden zorlu bulmacaları çözerek yol oluşturmaya çalışıyorsunuz. Gizem dolu bir atmosferde geçen oyunda 3 boyutlu blokları sağa sola ve yukarı aşağı hareket ettirerek ilerliyor ve doğru yolu buluyorsunuz. Birbirinden zorlu engeller, hileler ve tuzaklar da bu oyunda sizleri bekliyor. Serüvene dahil olmak için Puz Lands'i mutlaka indirmelisiniz.

Minimalist tasarımlara sahip olan oyunda yer alan ses efektleri de oynanış sırasında oyuncuları mutlu ediyor. Son derece etkileyici bir atmosferde gerçekleşen oyunda keşifler yapıyor ve zevk alıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Puz Lands oyununu sakın kaçırmayın.

Puz Lands oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Turnsy Games
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