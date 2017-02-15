Puz Lands, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Oyunda birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyor ve kaybolan bir karakteri özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Puz Lands, gizemli bir adada kaybolan karakterin hikayesini konu alıyor. Oyunda karaktere rehberlik yapıyor ve özgürlüğüne kavuşması için kolları sıvıyoruz. Birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyor ve çıkış noktasına ulaşıyoruz. Bulmacalarda yer alan zorlu engeller, hileler ve tuzaklar bizleri bekliyor. Oyunda blokları hareket ettirerek ilerliyoruz. Bu nedenle dikkatli olmalı ve aşağı düşmeden bölümleri geçmelisiniz. Harika bir serüvene dahil olmak için ise Puz Lands'i mutlaka denemelisiniz.

Grafikler ve sesler bakımından da oyuncuları etkilemeyi başaran Puz Lands, basit oynanışı ve zorlu görevleriyle sizleri bekliyor. Can sıkıntınızı alacak ve sizi düşünmeye iteleyecek Puz Lands oyununu sakın kaçırmayın.

Puz Lands oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.