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Puzzle Guardians
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Puzzle Guardians

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians

Bulmacaları çözerek düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Puzzle Guardians, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bulmaca çözerek mücadele ettiğiniz oyunda stratejik hamlelerle düşmanlarınızı yenmeye çalışıyorsunuz.

Strateji dolu bir bulmaca oyunu olan Puzzle Guardians, özel yeteneklerinizi ve becerilerinizi sergileyebileceğiniz bir oyundur. Oyunda eşleştirme yaparak becerilerinizi kullanıyor ve düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Puzzle Guardians, klasik bulmaca oyunlarının sıkıcılığını bir nebze olsun gidermiş gibi görünüyor. Basit bir oynanışa ve etkili atmosfere sahip olan oyunda çok eğlendiğinizi de söyleyebilirim. Birbirinden farklı kahramanların yer aldığı oyunda çok eğleniyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Oyunda bir takım geliştirmeler yapabiliyor ve daha güçlü bir hale de gelebiliyorsunuz. Gittikçe zorlaşan oyuna deneyim puanınızı yükseltmeli ve düşmanlarınızı kolayca yenmelisiniz. Oyunda beyninizde sürekli olarak çalışıyor. Bu nedenle dikkatli olmalı ve hamlelerinizi seçerek yapmalısınız. Puzzle Guardians oyununu sakın kaçırmayın.

Puzzle Guardians oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Playpark Company Limited
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