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Puzzle Guardians
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Puzzle Guardians

(iOS)
Puzzle Guardians İndir Hemen İndir

219 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians

Eşleştirme yaparak düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 22 dakika önce

Puzzle Guardians, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Eşleştirme tarzında bir kurguya sahip olan oyunda düşmanlarınızı yenmeye çalışıyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkan Puzzle Guardians, özel yeteneklere ve becerilere sahip olduğunuz bir oyundur. Oyunda önünüze gelen renkli daireleri uygun yerlerine yerleştirerek düşmanınıza saldırıyor ve onu yenmeye çalışıyorsunuz. Stratejik hamleler yapmanızı gerektiren oyunda çok eğleniyor ve zevkli zamanlar da geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Puzzle Guardians ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Deneyiminizi yükseltmeli ve daha güçlü hale gelmelisiniz. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Basit bir oynanışa ve etkili atmosfere sahip olan oyunda çok eğlendiğinizi de söyleyebilirim. Birbirinden farklı kahramanların yer aldığı oyunda çok eğleniyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda bazı geliştirmeler de yapabiliyorsunuz. Dikkatli olmalı ve hamlelerinizi seçerek yapmalısınız. Puzzle Guardians oyununu sakın kaçırmayın.

Puzzle Guardians oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Playpark Company Limited
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