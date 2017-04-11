Puzzlerama, sevilen bulmaca oyunlarını bir araya getiriyor. Flow, Tangram, Pipes, Unblock gibi en çok oynanan bulmaca oyunları içerisinde ve de ücretsiz. Android telefonunuzda kısa süreli, zaman geçirmelik renkli bulmaca oyunlarına yer veren biriyseniz tavsiye ederim. Özellikle bekleme anında açıp oynanabilecek harika bulmacalar var.

Düşünmeye iten 2000’in üzerinde seviyeden oluşan bulmacalar içeren Puzzlerarama ile vaktin nasıl geçtiğinizi anlamıyorsunuz. Mantık yürütmeye dayanan, daha çok geometrik şekiller içeren bulmacalar tek bir yerde.

Number Link veya Arukone olarak bilinen, aynı renkte noktaları birleştirmeye çalıştığınız Japon oyunu Flow; geometrik şekilleri sürükleyerek oyun alanını doldurmaya çalıştığınız klasik Çin bulmacası Tangram üzerine kurulu Clolor Fill; boruları bağlayarak su akışını sağlamaya çalıştığınız Pipes ya da Plumber ve blokları kaydırarak renkli bloğu çıkışa getirmeye çalıştığınız Unblock, şu anda oynanabilir bulmacalar arasında.