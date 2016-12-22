Pyrope Browser
İnternette hızlı ve güvenli şekilde dolaşmak için tercih edebileceğiniz bir internet tarayıcısı
Pyrope Browser, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısı olarak dikkat çekiyor. Cyanogenmod ve Chromium tabanlı bir internet tarayıcısı olan Pyrope Browser ile hızlı ve güvenli bir internet deneyimi yaşıyorsunuz.
İnternette sürf yaparken daha fazla zevk almak istiyorsanız Pyrope Browser'ı varsayılan tarayıcınız ile değiştirebilirsiniz. Telefonu yormayan ve kullanıcı dostu olan Pyrope ile aradığınız şeylere kısa zamanda erişiyorsunuz. Diğer internet tarayıcılarında kullandığınız tüm özelliklere sahip olan Pyrope Browser, arayüzü ve tasarımıyla da kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor. Birbirinden işlevsel özellikleri, telefonları yormayan minimal boyutuyla Pyrope Browser'ı mutlaka denemelisiniz. Güvenli ve sorunsuz bir deneyim sunan Pyrope, uyumlu işlemcilerle kullanıldığında belirgin performans artışı da sağlıyor. Diğer tarayıcılara göre yüzde 40 daha hızlı olan Pyrope Browser'ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
Pyrope Browser'ın özellikleri;
- Gizli mod
- Özel web filtreleri
- Reklam önleme
- Güç tasarruf modu
- Gece modu
- Arka planda ses oynatabilme
- Dinamik bildirimler
- Çevrimdışı kullanım modu
Pyrope Browser uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe italyanca
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ninnix
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