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Pyrope Browser
TamindirMobilİletişimPyrope Browser - Android Için Hızlı Ve Güvenli İnternet Tarayıcısı

Pyrope Browser

Pyrope Browser İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pyrope Browser
Pyrope Browser
Pyrope Browser
Pyrope Browser
Pyrope Browser

İnternette hızlı ve güvenli şekilde dolaşmak için tercih edebileceğiniz bir internet tarayıcısı

Murat İşçi Son güncelleme 4 saat önce

Pyrope Browser, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısı olarak dikkat çekiyor. Cyanogenmod ve Chromium tabanlı bir internet tarayıcısı olan Pyrope Browser ile hızlı ve güvenli bir internet deneyimi yaşıyorsunuz.

İnternette sürf yaparken daha fazla zevk almak istiyorsanız Pyrope Browser'ı varsayılan tarayıcınız ile değiştirebilirsiniz. Telefonu yormayan ve kullanıcı dostu olan Pyrope ile aradığınız şeylere kısa zamanda erişiyorsunuz. Diğer internet tarayıcılarında kullandığınız tüm özelliklere sahip olan Pyrope Browser, arayüzü ve tasarımıyla da kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor. Birbirinden işlevsel özellikleri, telefonları yormayan minimal boyutuyla Pyrope Browser'ı mutlaka denemelisiniz. Güvenli ve sorunsuz bir deneyim sunan Pyrope, uyumlu işlemcilerle kullanıldığında belirgin performans artışı da sağlıyor. Diğer tarayıcılara göre yüzde 40 daha hızlı olan Pyrope Browser'ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Pyrope Browser'ın özellikleri;

  • Gizli mod
  • Özel web filtreleri
  • Reklam önleme
  • Güç tasarruf modu
  • Gece modu
  • Arka planda ses oynatabilme
  • Dinamik bildirimler
  • Çevrimdışı kullanım modu

Pyrope Browser uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe italyanca
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Ninnix
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