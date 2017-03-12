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Quake Champions Ücretsiz Olacak!

Quake champions

Duyurulan oyunlar arasında en çok merak edilenlerinden bir tanesi olan Quake Champions'ın ücretsiz olacağı; ancak karakterler ve bazı diğer şeyler için oyun içi satın alma seçeneklerinin sunulacağı açıklandı. 

ilk olarak 1996 yılında piyasaya sürülen Quake, FPS türünün temel taşlarından bir tanesi olmayı başarmıştı. Kendinden sonra gelen birçok oyunu derinden etkileyen ve artık kült oyunlar arasında gösterilen Quake serisinin yeni oyunu Quake Champions hakkında sevindirici bir haber geldi. Oyunun kreatif direktörü Tim Willits, Quake'e dair en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı ve oyunun oynaması ücretsiz (F2P) olacağını açıkladı.

Oyunda herkesin eşit olacağını söyleyen Willits, "istediğin kadar öde" modelini kullanacaklarını da belirtti. Yani oyuncular oyuna herhangi bir para ödemeseler de diğer oyuncularla eşit şekilde mücadele edebilecekler. Fakat oyun içerisinde yer alan karakterler, kostümler ve diğer kozmetik ürünlerin ücretli olacağı ve oyuncuların bunları almak içine bir takım meblağları gözden çıkarmaları gerekeceği de söylendi. 

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Quake Live
Quake Live Ücretsiz Çevrimiçi FPS Oyunu

Quake Champions'un Oynanış Videosu Yayınlandı

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Yazar: - 12.03.2017

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